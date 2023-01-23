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Ekonomi

Türk somonu Japonya'da tanıtılacak

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), Japonya'ya 28 Ocak-4 Şubat tarihlerinde düzenlenecek ticaret heyeti programıyla Türk somonunun tanıtımına yönelik ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek.

Meltem Yılmaz Karakurum   | 23.01.2023
Türk somonu Japonya'da tanıtılacak

Trabzon

DKİB'den yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'in önemli ihraç ürünleri arasında yerini alan ve Karadeniz'de kurulu kafeslerde yetiştirilen Türk somonu için gerçekleştirdikleri tanıtım çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda Türk somonu için hedef pazar olarak belirlenen Japonya'ya sektörde yer alan firmalarla 28 Ocak-4 Şubat tarihlerinde ticaret heyeti programı düzenleneceği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Japonya'nın Tokyo ve Osaka şehirlerindeki balık ithalatçısı firmalarla ikili iş görüşmeleri yapılacak. DKİB tarafından gerçekleştirilen UR-GE projesinde yer alan Doğu Karadeniz'deki su ürünleri firmalarının katılacağı heyet programı kapsamında Türk somonunun tanıtımı yapılarak, önemli bağlantılar sağlanacağı umulmaktadır."

"Türk somonu yurt dışı pazarlardan büyük talep görüyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı İlker Yıldırım, hazırladıkları UR-GE projesi ile Türk somonunun yurt dışı pazarlarda tanıtımında çok önemli mesafe aldıklarını kaydetti.

Proje kapsamında bundan sonra da sektör firmalarıyla potansiyel pazarlara yönelik ticaret heyetleri programları düzenleyeceklerine işaret eden Yıldırım, ihracatı çok daha üst rakamlara ulaştıracaklarını belirtti.

Yıldırım, Türk somonunun yurt dışı pazarlardan çok büyük talep gördüğüne dikkati çekerek, "2022'de ülkemizden 49 bin 215 ton karşılığı 363 milyon dolar tutarında Türk somonu ihracatı yapıldı. İhracatta da bir önceki yıla göre miktarda yüzde 111, değerde ise yüzde 168 artış yaşandı." ifadelerini kullandı.

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