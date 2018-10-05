Türk mutfak sektörünün hedefi Meksika ve Şili

Türk endüstriyel mutfak sektörü temsilcileri, İDDMİB ve TUSİD iş birliği ile yürütülen "Endüstriyel Mutfak Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı" adlı UR-GE projesi kapsamında Meksika ve Şili'ye ziyaret gerçekleştirildi.

İSTANBUL

Türk endüstriyel mutfak sektörü temsilcileri, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projesi kapsamında Meksika ve Şili'de görüşmeler gerçekleştirdi.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) açıklamasına göre, Ticaret Bakanlığı himayesinde, İDDMİB ve Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) iş birliğinde yürütülen, "Endüstriyel Mutfak Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı" adlı UR-GE Projesi kapsamında Meksika ve Şili'ye ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyaret kapsamında Türk endüstriyel mutfak sektöründen 17 katılımcı firma, 55 farklı şirket ile 374 ikili iş görüşmesi yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki, endüstriyel mutfak UR-GE Projesi'nin 2018'deki ikinci yurt dışı faaliyeti olan Meksika-Şili heyetinin, Latin Amerika ülkelerine yapılan ihracatın artırılmasına yönelik atılan iyi bir adım olduğunu belirtti.

Gelecek yıllarda düzenlenecek milli katılımlı fuar organizasyonlarıyla Türkiye'nin bu pazarlardaki konumunun yükseleceği öngörüsünde bulunan Öztiryaki, şunları kaydetti:

"Mayıs 2017'de 11 firmayla Güney Afrika, Ekim 2017'de 13 firmayla İngiltere ve Şubat 2018'de 17 firmayla Fas heyetleri düzenlenmişti. Yapılan etki analizleri neticesinde katılımcı küme firmaların ilgili ülkeye yaptıkları toplam ihracatlarında, heyetten 6 ay önceki ve 6 ay sonrası değerler karşılaştırıldığında, Güney Afrika'da yüzde 32,73, İngiltere'de yüzde 29,88 ve Fas'ta yüzde 12,89’luk artış olduğu gözlemlendi. Bu nedenle, yurt dışı faaliyetlerinin müspet etkisinin Latin Amerika ülkelerinde de tecrübe edilmesi için Meksiko ve Santiago'ya yönelik firma ziyaretleri ve ikili iş görüşmeleri içeren sektörel ticaret heyeti düzenlendi."

Öztiryaki, Meksika-Şili heyetinde, katılımcıların pazar hakkında genel izlemini edinmeleri ve pazarda hakim olan diğer ürünleri inceleyebilmeleri için turlar düzenlendiğini bildirdi.

Turlar dahilinde Meksiko ve Santiago'daki 5 distribütör firmanın ziyaret edildiği bilgisini veren Öztiryaki, "Firma ziyaretlerinin ardından Meksika ve Şili'de ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Etkinliklerin yapıldığı tarihlerde gün boyunca Meksikalı ve Şilili satın alıcılarla ikili iş görüşmeleri yapıldı." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Belgin Yakışan