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Ekonomi

TÜRK-İŞ yeni asgari ücreti değerlendirdi

TÜRK-İŞ, yeni asgari ücret rakamıyla ilgili, "Asgari ücreti belirleme çalışmaları sadece ücretli kesimi değil, toplumun tümünü yakından ve doğrudan ilgilendirmektedir. Kamuoyunun beklentisi maalesef karşılanmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Özcan Yıldırım   | 22.12.2022
TÜRK-İŞ yeni asgari ücreti değerlendirdi

Ankara

TÜRK-İŞ'ten yapılan yazılı açıklamada, yeni asgari ücretin işveren ve hükümet temsilcilerinin oy çokluğuyla belirlendiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi kesimi adına görev yapan TÜRK-İŞ temsilcileri, bugünkü mevcut sosyal ve ekonomik şartlarda, 2023 yılı için belirlenen asgari ücretin, çalışanların aileleriyle birlikte geçim şartlarını karşılamadığı görüşündedir. Kamuoyunun beklentisi de giderilmemiştir. Asgari ücretin yürürlükte kalacağı dönem boyunca meydana gelecek fiyat artışlarının gerisinde kalması söz konusudur. Ücretli çalışanların satın alma gücü bu nedenle azalmaktadır. Çalışanların satın alma gücünü koruyacak tedbirler uygulanmalıdır. Asgari ücret çalışmalarında işçi kesimi öncelikle 'çalışanların kendileri ve aileleri için insana yakışır bir gelir' elde etmeleri için çaba göstermiştir. Ancak bu talebimiz dikkate alınmamıştır. Yaklaşımımız işveren ve hükümet temsilcileri tarafından dikkate alınmış olsaydı, işçi kesiminin de onayıyla asgari ücretin oybirliğiyle tespit edilmesi ihtimali ortaya çıkabilirdi."

"İşçi kesimi alınan karara katılmamıştır"

TÜRK-İŞ açıklamasında, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Asgari ücreti belirleme çalışmaları sadece ücretli kesimi değil, toplumun tümünü yakından ve doğrudan ilgilendirmektedir. Kamuoyunun beklentisi maalesef karşılanmamıştır. Özelikle sendikasız işçilerin önemli bir bölümünün temel meselesi olan asgari ücretin işçi kesiminin savunduğu ilkeler çerçevesinde karara bağlanması, ülkemiz çalışma hayatı açısından önemli bir açılım sağlayacaktı. Anayasa'da asgari ücretin tespitinde 'çalışanların geçim şartları'nın göz önünde bulundurulması hükmü yer almaktadır. Ancak TÜİK bu konuda bir çalışma yapmaktan kaçınmıştır. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda görev yapan işçi temsilcileri, bu görüş ve düşüncelerle çalışmalara katkı yapmış ve asgari ücretin bu çerçevede belirlenmesi için çaba göstermiştir. Ancak bilimsel, objektif yöntemler ve güvenilir verilerle tespit edilen taban ücret olması gereken asgari ücret bir kez daha pazarlık konusu edilmiş ve karar oy çokluğuyla, işveren ve hükümet temsilcileri tarafından belirlenmiştir. İşçi kesimi alınan karara katılmamıştır."

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