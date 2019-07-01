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Ekonomi

Türk iş heyeti Irak'ta Türkmen iş adamlarıyla buluştu

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Türkiye'nin farklı alanlardaki deneyimlerini Irak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Türkmen halkıyla paylaşmak istediklerini söyledi.

Mazin Majeed Asaad Baqal   | 01.07.2019
Türk iş heyeti Irak'ta Türkmen iş adamlarıyla buluştu

Erbil

Türkiye'den gelen yaklaşık 50 kişilik iş heyeti, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığında Iraklı Türkmen iş adamlarıyla buluştu. Görüşmede ticari iş birliği olanakları ele alındı.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kızıltan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye, devlet kurumsallaşmasında, hukukta, eğitimde, sanayide, teknolojide ve ticarette çok büyük deneyimleri olan bir ülke. Biz bu deneyimlerimizi Irak halkı, IKBY ve Türkmen dostlarımızla paylaşmak istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin Irak ile ticaret hacminin 20-25 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini söyleyen Kızıltan, bu konudaki çalışmaların devam ettiğini ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin yükselmesini beklediklerini belirtti.

"Irak'ın yeniden imarında Türkiye'nin katkı sağlamasını istiyoruz"

ITC Erbil Milletvekili Aydın Maruf da "Bu görüşmede hedefimiz, Irak'taki Türkmen iş adamlarıyla ana vatan Türkiye'den gelen iş adamları arasında bir ortam yaratmak ve ticari faaliyet yapmaktır." diye konuştu.

Irak'ın yeniden imarında Türkiye'nin özel sektörünün önemine değinen Maruf, "İleride hem Musul hem Kerkük hem de Türkmeneli bölgesinde imar, kalkınma, inşaat ve eğitim gibi tüm alanlarında Türkiye'nin katkı sağlamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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