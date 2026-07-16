Türk hava sahasında bu yılın 6 aylık döneminde 237 bin 919'u transit üst geçiş olmak üzere 1 milyon 113 bin 986 uçuş gerçekleşti, ülke semalarından her 14 saniyede bir uçak geçiş yaptı.

Türk hava sahası bir dakika bile boş kalmadı Türk hava sahasında bu yılın 6 aylık döneminde 237 bin 919'u transit üst geçiş olmak üzere 1 milyon 113 bin 986 uçuş gerçekleşti, ülke semalarından her 14 saniyede bir uçak geçiş yaptı.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, son yıllarda uçakla seyahat eden yolcu sayısında önemli artış görüldü.

Türkiye'nin hava ulaşımı alanında anlaşma yaptığı ülke sayısı 81'den 175'e ulaştı. 2002'den bugüne kadar geçen sürede dış hatlarda uçuş yapılan ülke sayısı 50'den 175'e, ulaşılan nokta sayısı ise 60'tan 356'ya yükseldi.

İç ve dış hatlarda 2002'de 34,5 milyon olan yolcu sayısı, 2026'nın 6 ayında 112 milyona yaklaştı. İç hat uçak trafiği bu yılın ocak-haziran döneminde 471 bin 870, dış hat uçak trafiği 404 bin 197 oldu.

Türk hava sahasında söz konusu dönemde gerçekleşen uçuş sayısı 237 bin 919'u transit üst geçiş olmak üzere 1 milyon 113 bin 986 oldu. Böylece, Türkiye semalarından her 14 saniyede bir uçak geçti.

"Havacılık sektörüne yatırımlara devam edeceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin tarih boyunca coğrafi ve kültürel olarak kıtaların, medeniyetlerin ve kadim ulaşım koridorlarının kesişme noktasında yer aldığını belirtti.

2002'de 26 olan aktif havalimanı sayısının bugün 58'e ulaştığına dikkati çeken Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarındaki çalışmaları tamamlayarak havalimanı sayısını 60'a çıkarmayı planlıyoruz. Aydın Çıldır Havalimanı'nı ticari uçuşlara yeniden yaparak açacağız. Yine Etimesgut Havalimanı, NATO Zirvesi dolayısıyla hizmet vermeye başladı. Burası hem protokol hem de yedek havalimanı olarak kullanılacak. Trabzon'a da deniz üzerindeki üçüncü havalimanımızı yapacağız."

Uraloğlu, Türkiye'nin, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkeleri arasına girmesini sağladıklarını belirterek, ülkenin havacılık sektöründe uluslararası alanda da başarılar elde ettiğini dile getirdi.

Havacılık sektörüne son 22 yılda yapılan yatırımlarla hava yolunun "halkın yolu" haline geldiğini söyleyen Uraloğlu, "4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı ve 51,2 trilyon dolar gayrisafi milli hasılaya sahip 67 ülkenin merkezindeyiz." dedi.

Uraloğlu, havacılık sektörüne yönelik yatırımlara devam edeceklerini belirterek, "Türk sivil havacılığının küresel ölçekte yükselen yıldız olmasına, yolcu memnuniyeti odaklı hizmetlerin kalite çıtasını yükseltmeye, insana ve çevreye duyarlı projelerle gerekli donanımları temin ve tesis etmeye bu yıl da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.