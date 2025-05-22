Türk fındığı Güney Amerika'da tanıtıldı
Türk fındığı, Brezilya'daki 39. APAS 2025 Uluslararası Süpermarket Fuarı'nda tanıtıldı.
Giresun
Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde 12-15 Mayıs'ta düzenlenen fuara Karadeniz ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliklerince katılım sağlandı.
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Güney Amerika'nın en büyük ve tek sektörel fuarında, Türk fındığının ziyaretçilere tanıtımı yapıldı.
Fındığın insan sağlığına yararları ve farklı sektörlerdeki uygulamalarına ilişkin gıda profesyonellerine bilgilendirme yapılan fuarda, fındığın doğrudan çerez olarak tüketimini yaygınlaştırmak amacıyla ziyaretçilere 20 gramlık ambalajlarda kavrulmuş fındık ve fındıklı şekerleme mamulleri ikram edildi.
Türk fındığı standında ikili görüşmeler yoluyla ithalatçıların talepleri ve iletişim bilgileri alındı, konuya ilişkin soruları yanıtlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.