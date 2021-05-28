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Ekonomi

Türk Eximbank 250 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı

Türk Eximbank, Asya Altyapı Yatırım Bankası ile 250 milyon dolar tutarında kredi anlaşmasına imza attı.

Murat Birinci   | 28.05.2021
Türk Eximbank 250 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı

Istanbul

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığının garantisi altında Asya Altyapı Yatırım Bankası ile 250 milyon dolar tutarında 4,5 yıl vadeli, rekabetçi maliyet seviyelerine sahip bir kaynak için kredi anlaşması imzalandı.

Kredi ile yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) neden olduğu likidite kısıtlamalarını azaltmak ve ihracat sektöründe faaliyet gösteren firmaların finansmana erişimini artırmak hedefleniyor. Bununla birlikte, Türk ihracatçılarının işletme sermayesi finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ihracat taahhüdü karşılığında, düşük faizli ve orta vadeli destek sağlanması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, temin edilen fonun bankanın sürdürülebilirlik süreci kapsamında değerlendirileceğini belirterek, "Kredinin en az yüzde 5’i, kadın ihracatçılar ve kadının iş gücüne katılımını destekleyen özel sektör firmalarının işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Kredi, AIIB'nin bir ihracat kredi kurumu ile gerçekleştirdiği ilk işlem olma özelliğine sahiptir." ifadelerini kullandı.

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