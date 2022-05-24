Türk coğrafyasında sigorta alanında iş birliği
Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın sigorta birlikleri başkanlarını iş birliği için İstanbul'da bir araya getirdi.
İstanbul
Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) düzenlediği Uluslararası Sigorta Zirvesi'nde buluşan taraflar, imzaladıkları mutabakat zaptı ile "Bölgesel Sigorta Konseyi"nin kuruluşu için ilk adımı attı.
İmza töreninde konuşan TSB Başkanı Atilla Benli, mutabakat zaptının, Türk dünyasının birliğini, beraberliğini, dayanışmasını sürdürmesi ve dünyaya örnek olması için kıymetli bir adım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bugün imzaladığımız mutabakat zaptı; Türk devletlerinde sigorta, reasürans ve emeklilik sektörlerinin gelişimine katkı sağlamak, sigorta uygulamalarının geliştirilmesine destek olmak, teknik ve altyapıya ilişkin bilgi ve deneyimleri paylaşmak için zemin sağlayacak. Tecrübemizi ve bilgi haznemizi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın sigorta birlikleri ile paylaşma olanağına kavuşacağımız mutabakat zaptımız yalnızca bir başlangıç. Bundan sonra da tüm gayretimizi bu iş birliğini daha da geliştirmek için sarf edeceğiz."
"Sektör adına bu adımı atmaktan mutluluk duyuyoruz"
Türk devletlerini bir araya getiren imza töreninin duygusal bir yanı da olduğunu ifade eden Benli, sektör adına bu adımı atmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.
Benli, "Birlik olarak kardeşliğimizin kıymetini biliyor, onu daha da yükseltmek ve derinleştirmek için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Dost ve kardeş ülkelerle birlikteliklerimizin, paylaşımlarımızın çoğalması ekonomilerimize güç katacak ve ülkelerimizin refah seviyesini yükseltecektir. Bunun da ötesinde gönül köprülerini güçlendirecektir." diye konuştu.
Atilla Benli ile Azerbaycan Sigortalar Birliği Başkanı Elmar Mirsalayev, Kazakistan Sigortacılar Birliği Başkanı Vitaliy Verevkin, Kırgız Sigortacılar Derneği Başkanı Sabyrbek Moldokulov Aidarkanovich ve Özbekistan Sigorta Pazarı’nın Profesyonel Katılımcıları Birliği Başkanı Oybek Khalilov'un imzaladığı mutabakat zaptı, Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleriyle sigortacılık sektörü alanında yapılan "ilk kapsamlı iş birliği" niteliğini taşıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.