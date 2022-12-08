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Ekonomi

Türk çayı ihracatı 11 ayda 20 milyon dolara dayandı

Türkiye'den yılın ocak-kasım döneminde yapılan çay ihracatı yüzde 20 artarak 19 milyon 997 bin 338 dolara ulaştı.

Meltem Yılmaz Karakurum   | 08.12.2022
Türk çayı ihracatı 11 ayda 20 milyon dolara dayandı

Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'den 11 ayda 110 ülkeye çay satıldığını söyledi.

Ocak-Kasım 2022'de 5 bin 702 ton çay ihraç edilerek 19 milyon 997 bin 338 dolar gelir sağlandığını belirten Gürdoğan, buna göre ihracatın 4 bin 620 ton çay karşılığı 16 milyon 722 bin 923 dolar kazanılan geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 23, gelirde yüzde 20 arttığını ifade etti.

Gürdoğan, Belçika, Birleşik Krallık ve Almanya'nın en fazla ihracat yapılan 3 ülke olduğuna dikkati çekerek, bu dönem Belçika'ya 4 milyon 151 bin 649, Birleşik Krallık'a 2 milyon 888 bin 325 ve Almanya'ya da 1 milyon 950 bin 831 dolarlık çay ihraç edildiğini aktardı.

Türk çayına talebin giderek arttığına dikkati çeken Gürdoğan, söz konusu talebin de ihracatı ve ülke çeşitliliğini artırdığını kaydetti.



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