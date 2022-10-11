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Ekonomi

Türk çayı 9 ayda en çok Belçika'ya ihraç edildi

Türkiye'den yılın ocak-eylül döneminde 106 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye 4 bin 870 ton çay ihraç edilerek 16,5 milyon dolar gelir sağlandı.

Meltem Yılmaz Karakurum   | 11.10.2022
Türk çayı 9 ayda en çok Belçika'ya ihraç edildi

Trabzon

Türkiye'den yılın 9 ayında en fazla Belçika'ya çay ihraç edildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den ocak-eylül döneminde 106 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye 4 bin 870 ton çay gönderildi. Söz konusu ihracattan 16 milyon 595 bin 194 dolar gelir sağlandı.

Buna göre 9 aylık çay ihracatı, 3 bin 426 ton ürün karşılığı 13 milyon 212 bin 948 dolar kazanılan geçen senenin aynı dönemine göre miktarda yüzde 42, değerde yüzde 26 arttı.

En fazla dış satım yapılan 3 ülke

Türkiye'nin çay ihracatında 3 milyon 921 bin 198 dolarla Belçika ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye 1088 ton çay ihraç edildi. Belçika'yı 2 milyon 238 bin 990 dolarla Birleşik Krallık, 1 milyon 865 bin 77 dolarla Almanya takip etti.

Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Estonya, Mayotte ve Bolivya'ya da çay satıldı.

Türk çayı ihracatının yüzde 36'sı Rize'den

Çay ihracatının yüzde 36'lık kısmı Rize'den gerçekleştirildi. Bu dönem Rize'den 31 ülkeye 5 milyon 976 bin 997 dolar karşılığında 2 bin 387 ton çay ihraç edildi.

Belçika, ABD ve Ukrayna, kentten en fazla çay ihraç edilen ilk 3 ülke oldu.

"Avrupa Türk çayını seviyor"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türk çayı ihracatında 9 aylık bir sürenin geride kaldığını söyledi.

Çay ihracatının yıla güzel başladığını ve beklentilerinin üzerinde rakamlarla seyrettiğini belirten Gürdoğan, son 3 ayın da ihracat artışıyla kapatılacağına inandığını vurguladı.

Gürdoğan, Türk çayının en fazla Avrupa ülkelerinde tercih edildiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Avrupa gerçekten Türk çayını seviyor. Onlardan gelen talep de ihracatımıza pozitif yansıma yaptı. İnovatif ürünlerle çay ihracatımızın ilerleyen süreçlerde çok daha iyi noktalara geleceğine inanıyoruz. Bundan dolayı özel sektör firmalarımızın da yeni ürünler geliştirmesi önem arz ediyor. Çay dış satımından beklentimiz her daim yüksek."

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