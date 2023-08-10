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Ekonomi

Türk balı 7 ayda 19 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den ocak-temmuz döneminde yapılan bal ihracatının tutarı 19 milyon 13 bin 292 dolara ulaştı.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
Türk balı 7 ayda 19 milyon dolar kazandırdı

Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'den 7 ayda 47 ülke, özerk ve serbest bölgeye bal satıldığını söyledi.

Gürdoğan, bu dönemde 5 bin 846 ton bal ihracatından 19 milyon 13 bin 292 dolar gelir sağlandığını belirterek, "ABD, Almanya ve İsrail en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu. ABD'ye 8 milyon 240 bin 1 dolarlık, Almanya'ya 2 milyon 558 bin 383 dolarlık ve İsrail'e de 2 milyon 190 bin 606 dolarlık bal ihraç edildi." dedi.

Bal ihracatında ülke çeşitliliğine dikkati çeken Gürdoğan, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Hırvatistan, Çin Halk Cumhuriyeti, İsveç, Özbekistan ve Kamerun'a da bu dönemde bal satıldığını bildirdi.

Gürdoğan, bal ihracatında geçen aylarda bir kısım firmadan kaynaklı hatalar nedeniyle iptaller yaşandığını belirterek, ilerleyen günlerde bal ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu ifade etti.

Bal ihracatını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Gürdoğan, "Bal ihracatımızı, ürün çeşitliliği, organik ürün, coğrafi işaretli ürün ve markalı ürün ihracatı ile özellikle Avrupa ülkeleri, Japonya ve ABD pazarında artırabileceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

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