Euro
6.50
Dolar
5.89
BIST 100
99,027.82
Altın
1,481.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Turizmde 2020'de de rekor beklentisi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Bağlıkaya, "Turizmde gelecek sene de rekorların kırılacağına eminim. Turizm alanında önemli çalışmalar yapılıyor." değerlendirmesini yaptı.

Ayşe Yıldız   | 11.10.2019
Turizmde 2020'de de rekor beklentisi

Antalya

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Turizmde gelecek sene de rekorların kırılacağına eminim. Turizm alanında önemli çalışmalar yapılıyor." değerlendirmesini yaptı.

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bağlıkaya, TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin, yönetim kurulu üyeleri Ali Bilir ve Nezih Hacıalioğlu ile İlçe Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti.

Topaloğlu ile bir süre sohbet eden Bağlıkaya, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kemer'de gelecek turizm sezonunun daha iyi geçmesi temennisinde bulundu.

Topaloğlu'nun ve sivil toplum kuruluşlarının girişimleriyle turizmin daha iyi olacağını vurgulayan Bağlıkaya, "Turizmde gelecek sene de rekorların kırılacağına eminim. Turizm alanında önemli çalışmalar yapılıyor. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Topaloğlu da TÜRSAB'ın turizm anlamında önemli çalışmalar yaptığını aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı
Batı medyasında tezvirat harekattan önce başladı
IKBY Irak'taki gösterileri endişeyle izliyor
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın

Benzer haberler

Turizmde 2020'de de rekor beklentisi

Turizmde 2020'de de rekor beklentisi

'Sakin Şehir Şavşat' sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini bekliyor

Kuzey Yarımküre'de yazın yüzlerce sıcaklık rekoru kırıldı

Thomas Cook müşterisi 40 bin kişi 'ücret iadesi' için başvurdu

Thomas Cook müşterisi 40 bin kişi 'ücret iadesi' için başvurdu

Turistlerin gözdesi: Labirent görünümlü sazlıklar

Turistlerin gözdesi: Labirent görünümlü sazlıklar
Şanlıurfa turizminde sonbahar yoğunluğu

Şanlıurfa turizminde sonbahar yoğunluğu