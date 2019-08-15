Euro
6.22
Dolar
5.57
BIST 100
97,111.99
Altın
1,513.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Anadolu Ajansı Spor Masası'nın konuğu
logo
Ekonomi

Turizmci 'bayram' etti

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya ve Muğla'da, Kurban Bayramı'nda yaşanan doluluk oranları turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Ayşe Yıldız,Sabri Kesen,Ali Ballı,Mustafa Kurt   | 15.08.2019
Turizmci 'bayram' etti

Antalya,Muğla

Türkiye'deki tüm turizm merkezlerinde yaşanan yoğunluğun yanı sıra Antalya'da beş günlük bayram tatilinde tesisler yüzde 100 doldu. 

Özellikle dünyaca ünlü Konyaaltı plajları, turkuaz rengiyle büyüleyen Kaş'taki Kaputaj, tarihi dokusuyla dikkati çeken Kemer'deki Faselis, doğal güzelliğe sahip Gazipaşa'daki Kral Koyu, doğal havuzlar ve Alanya'daki Kleopatra plajı, yerli turistlerin uğrak yeri oldu.

Nüfusu 4 bin olan Muğla'nın Ula ilçesinde de bayram tatilinde günlük ziyaretçi sayısı 100 bine ulaştı. İlçede, günübirlik tekne turlarında da tam doluluk sağlandı. Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde binlerce yerli turist, tatilini huzur içinde geçirdi.

"10 milyon insan seyahat etti"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatilinde tüm otellerin yüzde 100 dolu olduğunu, 450 bin civarında konaklama yapıldığını söyledi.

Yılın son uzun tatiline tüketicinin ilgi gösterdiğini belirten Atmaca, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde iyi bir Kurban Bayramı geçirdik. Türkiye genelinde 5,5 milyon insanın kendi şehirlerine, 4,5 milyon insanın da sahil kesimine seyahat etmesini öngörüyorduk. Aldığımız son verilere göre, Kurban Bayramı'nda 10 milyon insan seyahat etti, 35 milyar liralık ekonomik gösterge ortaya çıktı. Bu da bizi mutlu etti. Özellikle Akdeniz ve Ege'de yoğunluk yaşandı."

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı ise Kurban Bayramı'nın dış pazar talebinin yoğun olduğu bir döneme denk geldiğini bildirdi.

"Antalya'da beş günlük bayram tatilinde 600 bine yakın yabancı, 100 bin civarında da iç pazardan 700 bin kişilik turizm hareketi yaşandı." diyen Yağcı, tesislerde doluluk oranının yüzde 100 olduğunu anlattı.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık da turizm sezonun bekletileri doğrultusunda gittiğini söyledi.

Güzel bir bayram tatili yaşandığını ifade eden Ayık, "Türkiye genelinde tüm bölgelerde yoğunluk vardı. Bayramda ciddi seyahatler yapıldı. Zaten kıyı bölgelerinde yabancı turist trafiğinin yoğun olduğu bir dönemdi." diye konuştu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Yöre Temsil Kurulu Başkanı Bilal Korkmaz, Alanya'da yoğun geçen tatilin esnafın yüzünü güldüğünü vurguladı.

"Kazançlı bir bayram yaşadık"

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya ise tatilcilerin Akyaka Mahallesi'nde yoğunluk oluşturduğunu vurgulayarak, "Nüfusumuzun 25 katı misafir ağırladık. Kazançlı bir bayram yaşadık." dedi.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Marmaris'te otellerde tam doluluk yaşandığını, otelcilerin yanı sıra esnafın yüzünün güldüğünü söyledi.

Deniz Ticaret Odası Marmaris Şube Başkanı Halil Bağlı ise bayram tatilinde bütün teknelerin her gün turlara tam dolulukla çıktığını ifade etti.

Marmaris'te günlük 15 bin tatilcinin teknelerle tura çıktığına değinen Bağlı, "Guletler ise mavi turlarda günlük 5 bin tatilciyi koylara taşıdı. Bayram tatili boyunca her gün yaklaşık 20 bin tatilci mavi tur keyfi yaşadı." diye konuştu.

Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, Fethiye'de otelcilerin ve esnafın bayramda kazançlı günler yaşadığını, Ölüdeniz'de nüfusun çok üstünde turist ağırlandığını kaydetti.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Halil Özyurt da tatilde Bodrum'daki otellerin tam dolu olmasının sevindirdiğini anlattı.

TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, özellikle bayramın ikinci ve üçüncü gününde yoğunluk oluştuğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler

Benzer haberler

Turizmci 'bayram' etti

Turizmci 'bayram' etti

Kurban Bayramı tatilinde trafik kazaları 50 can aldı

İstanbul-İzmir Otoyolu bayram trafiğini rahatlattı

Bayram tatilinde trafik kazalarının acı bilançosu: 52 ölü, 427 yaralı

Bayram tatilinde trafik kazalarının acı bilançosu: 52 ölü, 427 yaralı
İstanbul'un 'Çukur'unda beynelmilel bayram buluşması

İstanbul'un 'Çukur'unda beynelmilel bayram buluşması
Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo görüştü

Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo görüştü