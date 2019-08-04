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Ekonomi

Turistler 'giyim ve ayakkabı'ya 1,5 milyar dolar harcadı

Türkiye'ye gelen turistlerin 6 ayda giyecek ve ayakkabı için yaptığı harcama 1,5 milyar doları geçti.

Ayşenur Sağlam   | 04.08.2019
Turistler 'giyim ve ayakkabı'ya 1,5 milyar dolar harcadı

Ankara

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistler ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar bu yılın ilk yarısında giyim ve ayakkabıya 1 milyar 548 milyon dolar harcama yaptı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, yılın ilk yarısında tatilini Türkiye'de geçiren turistlerin toplam harcaması, 9 milyar 663 milyon doları kişisel harcama, 2 milyar 940 milyon doları da paket tur harcamaları olmak üzere 12 milyar 603 milyon doları buldu.

Turistlerin kişisel harcamalarının 4'te 1'ini yaklaşık 2,5 milyar dolarla "Türkiye içi ve uluslararası ulaştırma harcamaları" oluştururken, bu kalemi 2 milyar 400 milyon dolarla "yeme-içme" harcamaları takip etti. Ulaştırma harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre değişim göstermezken, yeme-içme harcamalarında yüzde 3,6'lık düşüş kayıtlara geçti.

Turistlerin konaklama masrafları 1 milyar 438 milyon dolar, sağlık masrafları 537 milyon dolar olarak hesaplandı.

Türkiye'de spor, eğitim ve kültür için turistlerin harcadığı tutar 152 milyon doları bulurken, tur hizmetleri için yaptıkları harcamalar 51 milyon doları aştı.

Yerli turist 6 ayda 2,1 milyar dolar harcadı

Öte yandan yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, bu yılın 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 azalarak 2,1 milyar dolara geriledi. Turizm giderlerinin 1 milyar 867 milyon doları kişisel harcama ve 282 milyon doları paket tur harcamalarından oluştu.

Vatandaşların, yurt dışı ziyaretlerindeki kişisel harcamalarının yaklaşık 4'te 3'ü yeme-içme, konaklama ve ulaştırma masraflarından oluştu. Söz konusu harcamaların 575 milyon doları yeme-içme, 557 milyon doları konaklama ve 219 milyon doları ulaştırma için yapıldı. Bu ziyaretlerde, hediyelik eşya için harcanan tutar ise 171 milyon dolar olarak belirlendi.

Yabancı turistler ile yurt dışında ikamet eden vatandaşların ocak-haziran döneminde Türkiye'de yaptığı harcamaların dolar (bin) cinsinden dağılımı şöyle:

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