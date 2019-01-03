Turist akını Uludağ esnafını memnun etti

BURSA - MUSTAFA BİKEÇ



Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'daki konaklama tesisi işletmecileri ve esnaf, günübirlikçilerin de etkisiyle geçen yıllara oranla daha hareketli geçen sezondan memnun.

Bursa merkeze karayoluyla yaklaşık 40 kilometre uzakta bulunan, 9 kilometrelik hatta sahip teleferikle de alternatif ulaşım sağlanan "Oteller Bölgesi"nde, 6 binin üzerinde yatak kapasitesi ve çeşitli kurum ile kuruluşlara ait misafirhanelerle farklı konaklama imkanları sunan Uludağ'da, yılbaşı tatili ile hafta sonlarında yaşanan yoğunluk otel işletmecileri ve esnafı mutlu etti.

Otel ve misafirhanelere ait 300-bin 980 metre uzunluktaki 20 kayak pistine sahip merkezi tercih eden tatilciler, kayağın yanı sıra snowboard, kızak ve kar motoruyla karın tadını çıkarıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisiyle otellerinde yüzde100 doluluğun yaşandığı, günübirlikçilerin adeta akın ettiği Uludağ'da, ekmek arası sucuk 20-30, kiralık kızaklar 25, kayak takımları 35-100, bir bardak çay 8-15 liraya satılırken, mısırcı, köfteci, kestaneci gibi esnaf önceki yıllara göre daha hareketli bir sezon geçiriyor.

"Sezon birkaç yıl öncesine göre iyi geçiyor"

Uludağ Esnaflar Turizm Geliştirme Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi Beytullah Maviçiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uludağ'daki esnaf ve işletmecilerin sezondan mutlu olduğunu dile getirdi.

Maviçiçek, "Sezon birkaç yıl öncesine göre iyi geçiyor. Umduğumuzdan daha fazla turist akını var." diye konuştu.

Uludağ'daki birçok üründe fiyatları sabitlemeye çalıştıklarını belirten Maviçiçek, şunları kaydetti:

"Uludağ Milli Parklar Müdürlüğü ve jandarmanın yaptığı bazı uygulamalar, kayıt dışı işleri azalttı. Uludağ'a bir güven geldi. Fiyatlar eskisi gibi çok uçuk değil. Fiyatlarda bir uyum sağladık. İnsanlar Uludağ'dan memnunlar, istedikleri aktiviteyi, macerayı, heyecanı da yaşıyorlar. Uludağ eski dönemlerine yeniden kavuşmaya başladı."

Uludağ'da sezon boyunca yoğun turist ağırladıklarını ifade eden Maviçiçek, "Bu kadar turist akını beklemiyorduk. Son birkaç yıldır Uludağ'ın vizyonu da değişmeye başladı. Yılbaşında çok sayıda misafiri ağırladık." dedi.

1. Oteller bölgesinde kayak işletmeciliği yapan Selim Adıyaman, sezonun güzel geçtiğini, sömestir tatilinden de umutlu olduklarını anlattı. Adıyaman, herkesin kayak yapabilmesi için 2-3 yıldır fiyatları sabit tuttuklarını bildirdi.

Kayak ve snowboard işletmecisi ve eğitmeni Taner Üstündağ ise Uludağ'daki kar seviyesinin iyi olduğunu belirterek, "Kış turizmini seven kar tatilcileri Uludağ'a çok ilgi gösterdi. Yılbaşında inanılmaz yoğunluk vardı. Her yıl ülkemizde kayakseverler artıyor. Gidişattan memnunuz." diye konuştu.

Uludağ'da kızak işletmecisi Nusret Santur da 18 yıldır aynı işle uğraştığını söyledi.

Yılbaşı tatilinden çok memnun olduklarını belirten Santur, "Kar yağışı da iyi durumda. Kızak yapmada herhangi engel yok. Kızakları 25 liraya kiralıyoruz. Öğrenci ve gruplarda indirim uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Uludağ'ın yazın ayrı, kışın ayrı bir güzelliği var"

Sarılan bölgesinde mısır ve kestane satan Tugay Uyanık, 7-8 yıldır bu işi yaptığını bildirdi.

Yıl boyunca aynı yerde satış yaptığını dile getiren Uyanık, "Uludağ'ın yazın ayrı, kışın ayrı bir güzelliği var. Sezona iyi başladık. Yılbaşından bir hafta öncesinden şimdiye kadar işlerimiz güzel. Yerli ve yabancı misafirlerimiz, müşterilerimiz geliyor. Köfte ekmek, patates kızartma, mısırlar, kestaneler var." dedi.

2. Oteller Bölgesi'nde gıda işletmecisi Gülşah Büyükbuke ise sezonun iyi geçtiğini anlattı.

Geçen yıla oranla satışların iki kat arttığını belirten Büyükbuke, "Ziyaretçiler, turistler fazla. Kar yağışı da çok güzel. İki yıldır ekmek arası sucuğu 30 liraya satıyoruz. İyi hizmet vermek ve misafirlerimizi iyi ağırlamak için fiyatlarda artış yapmıyoruz." diye konuştu.