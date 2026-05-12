TÜREB Başkanı İbrahim Erden'den rüzgar enerjisinde güçlü büyüme mesajı

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, 15. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK) kapsamında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bu yıl Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulumlarında geçen yıla göre daha güçlü bir performans göstermesini beklediklerini ifade etti.

Depolama sistemleriyle desteklenen rüzgar enerjisi projeleri ile kapasite artışına yönelik yatırımların izin süreçlerinin tamamlanmasının kurulumları hızlandıracağını belirten Erden, "Bu projelerin yatırımlarının başladığını aslında iki sene önceden itibaren görüyoruz, takip ediyoruz. 2024'te 1,5 gigavatın üzerinde bir kurulum tamamlamıştık. Geçen sene de 2 gigavatın üzerinde bir kurulum gerçekleşti. Bu sene 2,5 gigavat seviyesine ulaşacağımızı öngörüyoruz. Bundan sonraki yıllarda da bunun peyderpey artacağını düşünüyoruz. İnşallah 2028-2029 yıllarında 4 gigavatlar seviyesinde yıllık kurulumlara ulaşacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Erden, karasal rüzgar enerjisi yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini, deniz üstü rüzgar enerjisi alanında da teknik ve mühendislik çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin 2035 için 5 gigavatlık deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesi hedefi bulunduğunu kaydeden Erden, şöyle devam etti:

"Deniz üstünde 5 bin megavata ulaşmak gibi önemli bir hedefi var. Bununla ilgili teknik çalışmalar, mühendislik çalışmalar devam ediyor. Dünya Bankasının finanse ettiği önemli çalışmalar var. Hem Marmara Denizi'nde hem Ege Denizi'nin belli bölümlerinde deniz rüzgarıyla ilgili mühendislik çalışmalar ve teknik çalışmalar yürütülüyor. İnşallah ihalenin bu yılın sonu ya da gelecek yılın başında gerçekleşmesi söz konusu olursa 2030 ve sonrasındaki yıllar için yılda bir gigavatlık kurulumların yeni santral devreye almalarının gerçekleşmesiyle 2035'te gerçekten toplamda beş gigavatlık bir denizüstü hedefine ulaşabiliriz."

TÜREB, COP31 çalışmalarına destek verecek

Erden, TÜREB olarak Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 31. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'na (COP31) yönelik çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

COP31'in Antalya'da düzenleneceğine ilişkin açıklamanın ardından uluslararası ve yerel paydaşlarla görüşmeler gerçekleştirdiklerine işaret eden Erden, "COP31’in Antalya'da yapılacağına ilişkin duyurudan hemen sonra uluslararası ve yerel paydaşlarımızla ve kamuda bu süreci yürüten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın İklim Başkanlığı tarafıyla birebir görüşmelerimizi ve çalışmalarımızı yürütüyoruz. COP'ta çok farklı boyutlar var, biz de ticari tarafta rüzgar sektörünün paydaşlarıyla, sanayicilerimizle, diğer firmalarımızla onlara ön ayak olarak yer almaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

Erden, sektörde öne çıkan başlıkların YEKA projeleri, depolamalı yatırımlar, uluslararası finansman ve deniz üstü rüzgar enerjisi projeleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İlk konu YEKA’lar ve yeni kapasiteler. İkincisi depolamalı projelerin hızla sisteme dahil olup devreye alınması yatırımlarının başlaması. Üçüncüsü uluslararası işbirliği ve finansman ve dördüncüsü deniz üstü rüzgar enerjisi projelerinin son adımlarının atılması, bu konular paydaşların dört gözle beklediği ve ilgiyle takip ettiği işler."