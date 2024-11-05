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Ekonomi

Tüpraş'ın borsadaki işlem sırası açıldı

Borsa İstanbul, Tüpraş'ın borsadaki işlemlerinin saat 15.25 itibarıyla yeniden başladığını bildirdi.

Mahmut Çil  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
Tüpraş'ın borsadaki işlem sırası açıldı

İstanbul

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan duyuruda " TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri şirketten istenen özel durum açıklamasını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlaması sebebiyle saat 15.25'te sürekli işlem yöntemiyle işleme açılacaktır. Açılıştan önce işlem sıralarında ve sözleşmelerde emir iptal, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilecektir." ifadeleri kullanıldı.


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