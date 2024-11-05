Tüpraş'ın borsadaki işlem sırası açıldı
Borsa İstanbul, Tüpraş'ın borsadaki işlemlerinin saat 15.25 itibarıyla yeniden başladığını bildirdi.
İstanbul
Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan duyuruda " TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri şirketten istenen özel durum açıklamasını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlaması sebebiyle saat 15.25'te sürekli işlem yöntemiyle işleme açılacaktır. Açılıştan önce işlem sıralarında ve sözleşmelerde emir iptal, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilecektir." ifadeleri kullanıldı.
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