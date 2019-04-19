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Ekonomi

Tüpraş'a, AB Horizon 2020'den teşvik

Tüpraş'ın ortakları arasında yer aldığı Ar-Ge projesi, Avrupa'nın önemli araştırma ve inovasyon programı Horizon 2020 Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Şengül Oymak   | 19.04.2019
Tüpraş'a, AB Horizon 2020'den teşvik

Kocaeli

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin (Tüpraş) ortakları arasında yer aldığı "COZMOS" isimli Ar-Ge projesinin, AB Horizon 2020 Programı kapsamında, "Tutulan Karbondioksidin Dönüştürülmesi"ne yönelik proje başvuruları arasında en yüksek puanı aldığı bildirildi.

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, dijital dönüşüm stratejisi ve değişen dünya trendleri çerçevesinde teknoloji yatırımlarını önceliklendiren Tüpraş'ın Ar-Ge projelerine devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Avrupa'nın en kapsamlı Araştırma ve İnovasyon Programı olan Horizon 2020'de daha önce 7 projeyle yer alan Tüpraş'ın, ortakları arasında bulunduğu "COZMOS" isimli Ar-Ge projesiyle yeni bir teşvike daha layık görüldüğü kaydedildi.

"Yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi hedefleniyor"

Tüpraş'ın "COZMOS" (Efficient CO2 conversion over multisite Zeolite-Metal nanocatalysts to fuels and OlefinS) Projesi'nin, "Tutulan Karbondioksidin Dönüştürülmesi"ne yönelik proje başvuruları arasında, 15 üzerinden 14,5 puan alarak en yüksek puanı elde ettiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dokuz ülkeden 11 kuruluşun ortaklığıyla gerçekleşecek toplam 4 milyon avro bütçeli COZMOS projesi kapsamında Tüpraş, 776 bin avro bütçeli projesinin tamamına (yüzde 100'üne) Avrupa Birliği'nden destek aldı. Proje ile Tüpraş, atık karbondioksidin dönüştürülmesine yönelik yenilikçi teknolojinin geliştirilmesinde rol alacak. COZMOS, çevresel yönüyle öne çıkıyor. Projede, endüstriyel süreçlerden çıkan karbondioksidin verimli bir şekilde yakıta dönüştürülmesi için yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi hedefleniyor. Tüpraş çok uluslu bu projede yer alarak, öncü teknolojilerin geliştirilmesinde önemli çalışmalara imza atacak. Projenin performans testleri Tüpraş'ın Ar-Ge merkezinde kuracağı pilot tesiste Tüpraş araştırmacıları tarafından gerçekleştirilecek ve Tüpraş, teknolojiyi ilk elden test etme imkanı bulacak."

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