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Ekonomi

Tüketici güven endeksi verileri açıklandı

Tüketici güven endeksi haziranda aylık bazda yüzde 6,2 azalışla 63,4 değerini aldı.

Göksel Yıldırım   | 22.06.2022
Tüketici güven endeksi verileri açıklandı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 6,2 azaldı. Mayısta 67,6 olan endeks, haziranda 63,4 olarak kayıtlara geçti.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi mayısta 48,5 iken haziranda yüzde 8,1 azalarak 44,5 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise mayısta 66,5 iken haziranda yüzde 10 düşerek 59,9'a geriledi.

Mayısta 66,3 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 7,1 azalışla bu ay 61,6 olarak gerçekleşti.​​​​​​​

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de mayısta 89 iken haziranda yüzde 1,8 azalarak 87,5'e geriledi.


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