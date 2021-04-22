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Ekonomi

Tüketici güven endeksi nisanda azaldı

Tüketici güven endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 7,5 azalarak 80,2 değerine geriledi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 22.04.2021
Tüketici güven endeksi nisanda azaldı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

​​​​​​​TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,5 azaldı. Martta 86,7 olan endeks, nisanda 80,2'ye düştü.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi martta 67,3 iken nisanda yüzde 4,9 azalarak 64'e geriledi.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi martta 87,9 iken bu ay yüzde 7,9 azalışla 81 olarak belirlendi.

Martta gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi 94,1 iken nisanda yüzde 11,9 gerileyerek 82,9 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi geçen ay 97,4 iken bu ay yüzde 4,7 azalışla 92,8 olarak kayıtlara geçti.

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