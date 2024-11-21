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Ekonomi

Tüketici güven endeksi kasımda aylık yüzde 1 azaldı

Tüketici güven endeksi kasımda aylık bazda yüzde 1 azalarak 79,8 oldu.

Erhan Cihan Ünal  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
Tüketici güven endeksi kasımda aylık yüzde 1 azaldı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ekimde 80,6 iken kasımda yüzde 1 azalarak 79,8'e geriledi.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 64,7 iken kasımda yüzde 2,1 artışla 66,1'e çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ekimde 82,1 iken bu ay yüzde 1,8 azalışla 80,6'ya geriledi.

Ekimde 75,3 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 2 azalışla bu ay 73,8 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise ekimde 100,1 iken kasımda yüzde 1,5 gerileyerek 98,6 olarak hesaplandı.

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