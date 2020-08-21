Euro
8.59
Dolar
7.25
BIST 100
1,137.43
Altın
1,937.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Afet Risklerini Anlamak" konulu açılış toplantısında konuşuyor
logo
Ekonomi

Tüketici güven endeksi azaldı

Tüketici güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 2,2 azalarak 59,6 oldu.

Cüneyt Kemal Özkök   | 21.08.2020
Tüketici güven endeksi azaldı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ağustosta geçen aya göre yüzde 2,2 azaldı. Temmuz ayında 60,9 olan endeks değeri ağustosta 59,6'ya geriledi.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi söz konusu ayda yüzde 3,5 düşerek 77,8 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi de aylık bazda yüzde 3,3 azaldı ve 79,5'e düştü.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi geçen aya göre yüzde 2,5 azalarak 59,5 olarak gerçekleşti.

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 8,8 yükselişle 21,7 oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1204 kişi öldü
Afrika’da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bini aştı
Kanada’da Kovid-19 sebebiyle ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 600 bine yaklaştı
Fas Kralı 6. Muhammed: Kovid-19 desteği sonsuza kadar sürmeyecek

Benzer haberler

Tüketici güven endeksi azaldı

Tüketici güven endeksi azaldı

Türkiye'nin en fazla tek kullanımlık maske sattığı ülke Almanya oldu

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi temmuzda arttı

Konut satışlarında rekor

Konut satışlarında rekor
Dış ticaret endeksleri belli oldu

Dış ticaret endeksleri belli oldu
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı