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Ekonomi

Tüketici güven endeksi arttı

Tüketici güven endeksi, nisanda geçen aya göre yüzde 6,9 arttı.

Aysu Biçer   | 22.04.2019
Tüketici güven endeksi arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, nisanda geçen aya göre yüzde 6,9 arttı. Buna göre martta 59,4 olan endeks değeri, nisanda 63,5 olarak kayıtlara geçti.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 5,1 artarak 82,2 oldu.

İşsiz sayısındaki beklenti

Genel ekonomik durum beklentisi de nisanda yüzde 4,8 artışla 78,6'dan 82,4'e çıktı.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,8 artarak 63,5 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi ise martta 22 iken nisanda yüzde 18,3 artışla 26'ya ulaştı.

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