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Ekonomi

TÜİK Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona hazırlanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Avrupa Birliği'ni (AB) takiben gelecek yıl Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyon yapılması için çalışıldığını bildirdi.

Cüneyt Kemal Özkök  | 02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
TÜİK Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona hazırlanıyor

Ankara

TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde gerçekleştirilecek ana revizyona ilişkin açıklama yaptı.

Ulusal Hesaplar Sistemi'nin, belirli bir dönem içinde, bir ülkenin ekonomik ve mali faaliyetlerinin, bileşenlerinin ve bunlar arasındaki ilişkilerin ölçülmesi için oluşturulmuş bir sistem olduğuna işaret edilen açıklamada, "Makroekonomik istatistiklerin merkezinde yer alan ve ekonomileri analiz etmeye imkan sağlayan Ulusal Hesaplar Sistemi, tek bir veri kaynağına bağımlı olmayıp, hem idari kayıtların hem de istatistik sisteminde yer alan başlıkların entegre edildiği bir sistemdir. Dolayısıyla, tüm veri kaynaklarındaki ve metodolojideki değişikliklere göre sistemin güncel tutulması gerekmektedir. Bu kapsamda, TÜİK, Uyumlaştırılmış Avrupa Revizyon Politikası'na uygun olarak, ulusal hesaplar sistemindeki iyileştirmeleri takip etmektedir. Uyumlaştırılmış Avrupa Revizyon Politikası gereği, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde rutin ve ana revizyonlar yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, rutin revizyonun, sonradan gelen veya sonradan kesinleşen verilerin hesaplara yansıtılmasıyla gerçekleştirildiği bildirilerek, ana revizyonun, baz yılı, sınıflama, tanım ve kapsam, yöntem, uygulama ve soru yapısındaki değişiklikleri, kaynak verideki değişim ile yasal düzenlemelerden kaynaklanan güncellemeleri kapsadığı aktarıldı.

Uyumlaştırılmış Avrupa Revizyon Politikası çerçevesinde 5 yılda bir Ulusal Hesaplar Sistemi'nde uyumlaştırmaya dayalı ana revizyon yapıldığının anımsatıldığı açıklamada, "Bu kapsamda, en son 2019 yılında AB üye ülkeleri ana revizyon yapmıştır. Bu revizyonu takiben TÜİK, 2020 yılında dış ticaret, uluslararası hizmet ticareti ve ödemeler dengesi istatistiklerinde yapılan değişiklikleri Ulusal Hesaplar Sistemi'ne yansıtarak revizyon sonuçlarını açıklamıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, bu yıl AB üye ülkeleri tarafından, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde uyumlaştırmaya dayalı ana revizyon gerçekleştirileceğine dikkat çekilerek, bu revizyonunun temel amacının, yeni veri kaynakları, özel tüketim harcamalarının yeni sınıflandırması ile yeni hesaplama yöntemlerini Ulusal Hesaplar Sistemi'ne dahil ederek sonuçları iyileştirmek olduğu belirtildi.

Açıklamada, revize edilen sonuçların üye ülkeler tarafından bu yıl ortasında yayımlanmaya başlanacağı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, Türkiye Ulusal Hesaplar Sistemi'nde, AB'yi takiben 2025 yılında revizyon yapılması ve serilerdeki kırılmaları önlemek amacıyla, serilerin geriye çekilmesi üzerine çalışılmaktadır. Yapılan çalışmaların sonuçlarının, Yıllık ve Dönemsel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla haber bültenleriyle Eylül 2025'te yayımlanması planlanmaktadır. Bunu takiben revizyonlar, Arz ve Kullanım Tabloları, Kurumsal Sektör
Hesapları, Devlet Hesapları ve İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla yayınlarına yansıtılacaktır. Böylelikle Ulusal Hesaplar Sistemi'nde yer alan tüm hesap setleri bütüncül olarak dengelenmiş ve kamuoyu ile paylaşılmış olacaktır."

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