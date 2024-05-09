Dolar
32.27
Euro
34.71
Altın
2,309.55
ETH/USDT
2,990.50
BTC/USDT
61,428.00
BIST 100
10,247.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TCMB Başkanı Fatih Karahan, bu yılın ikinci enflasyon raporunun tanıtımına ilişkin basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

TÜİK mart ayı dış ticaret endekslerini açıkladı

İhracat birim değer endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4, ithalat birim değer endeksi yüzde 2 düştü.

Mertkan Oruç  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
TÜİK mart ayı dış ticaret endekslerini açıkladı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,4 geriledi.

Endeks, Mart 2023'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,6, yakıtlarda yüzde 2,3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,3, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,9 azaldı.

İthalat birim değer endeksi, martta yıllık bazda yüzde 2 geriledi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,7, yakıtlarda yüzde 3,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,1, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,1 düştü.

Miktar endeksleri

İhracat miktar endeksi, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,8 azaldı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,3, yakıtlarda yüzde 30,8 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4 azalış gösterdi.

İthalat miktar endeksi ise martta yıllık bazda yüzde 4,4 azaldı. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,6, yakıtlarda yüzde 2,6, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,5 geriledi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, şubatta 155,4 olan ihracat miktar endeksi, martta yüzde 0,5 azalarak 154,7 olarak hesaplandı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl martta 154,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 5,3 artarak 162,6 oldu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, şubatta 124,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 3,5 artarak martta 128,5'e çıktı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl martta 129,4 olan endeks yüzde 2,2 artışla bu yılın aynı ayında 132,3 olarak hesaplandı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve geçen yıl martta 86,7 olan dış ticaret haddi, 0,5 puan artışla bu yılın aynı ayında 87,2 olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı
MSB, Konya'da devam eden Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı
SGK'nin geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı
Şırnak'ta Cudi ve Gabar Dağı bölgesi "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Bakan Göktaş yabancı kadın bakanlara "Anneler Günü" dolayısıyla mektup yazdı

Benzer haberler

TÜİK mart ayı dış ticaret endekslerini açıkladı

TÜİK mart ayı dış ticaret endekslerini açıkladı

Ticaret Bakanlığı martta 673 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Nisanda fiyatı en fazla artan "kara yoluyla yolcu taşımacılığı", en çok düşen "sebze" oldu

Kırmızı et üretimi 2023'te yıllık yüzde 8,8 artışla 2,4 milyon ton oldu

Kırmızı et üretimi 2023'te yıllık yüzde 8,8 artışla 2,4 milyon ton oldu
Türkiye'de 2023'te 21,5 milyon ton çiğ süt üretildi

Türkiye'de 2023'te 21,5 milyon ton çiğ süt üretildi
2026 itibarıyla Formula 1 yarışlarının Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili süreç başlıyor

2026 itibarıyla Formula 1 yarışlarının Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili süreç başlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet