Dolar
29.03
Euro
31.31
Altın
1,984.49
ETH/USDT
2,236.90
BTC/USDT
42,010.00
BIST 100
7,725.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TÜİK ekim ayı dış ticaret endekslerini açıkladı

İhracat birim değer endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 yükselirken, ithalat birim değer endeksi ise yüzde 12,7 azaldı.

Erhan Cihan Ünal  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
TÜİK ekim ayı dış ticaret endekslerini açıkladı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 arttı. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,6, yakıtlarda yüzde 19,9 geriledi. İmalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,9 yükseldi.

İthalat birim değer endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 düştü. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,4, yakıtlarda yüzde 35,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 15,9, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,1 geriledi.

İhracat miktar endeksi arttı

İhracat miktar endeksi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 arttı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 19, yakıtlarda yüzde 46, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,6 yükseldi. Ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,9 düştü.

İthalat miktar endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 15,3 artış gösterdi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,4, yakıtlarda yüzde 12, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 30,5 yükselirken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,1 geriledi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi, eylülde 159,2 iken, ekimde yüzde 4,1 azalarak 152,6'ya geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 3 artarak 163,6'ya çıktı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi, eylülde 126,6 iken ekimde yüzde 6,4 artarak 134,7'ye ulaştı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 11,5 artarak 128,4'e yükseldi.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2022 Ekim'de 75,2 olan dış ticaret haddi, 11 puan artarak, Ekim 2023'te 86,2'ye çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
RTÜK, sporda şiddeti teşvik eden yayınlara yaptırım uygulayacak
Karadeniz 266 noktada taşkınlara karşı erken uyarı sistemiyle donatılıyor
Depremlerin yıktığı Hatay'daki tarihi meclis binası yeniden inşa edilecek
Meriç üzerinde yapılması planlanan ikinci köprü İpsala-Kipi geçişini hızlandıracak
Kandil'e yönelik hava harekatında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

TÜİK ekim ayı dış ticaret endekslerini açıkladı

TÜİK ekim ayı dış ticaret endekslerini açıkladı

İnşaat maliyet endeksi ekimde aylık yüzde 2,2, yıllık yüzde 65,93 arttı

Sanayi üretimi yıllık yüzde 1,1 arttı

Cari işlemler hesabı ekimde 186 milyon dolar fazla verdi

Cari işlemler hesabı ekimde 186 milyon dolar fazla verdi
İşsizlik oranı 11 yılın en düşük seviyesine geriledi

İşsizlik oranı 11 yılın en düşük seviyesine geriledi
Türkiye'deki yabancı kontrollü girişim sayısı 2021 sonu itibarıyla 6 bin 111 oldu

Türkiye'deki yabancı kontrollü girişim sayısı 2021 sonu itibarıyla 6 bin 111 oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet