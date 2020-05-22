TÜİK Başkanlığına Muhammed Cahit Şirin atandı
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına, Başkan Yardımcısı Muhammed Cahit Şirin vekaleten atandı.
Ankara
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığına, Başkan Yardımcısı Muhammed Cahit Şirin vekaleten atandı.
TÜİK'ten yapılan duyuruya göre, Kurumun Başkan Vekili Yinal Yağan, Sümer Holding'e Genel Müdür olarak atanırken Başkan Yardımcısı Muhammed Cahit Şirin ise TÜİK Başkanlığına getirildi.
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