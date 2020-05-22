Euro
7.43
Dolar
6.81
BIST 100
103,024.30
Altın
1,734.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye’nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri kapsamında Efes Antik Kenti’nde Yusuf Güney konseri düzenleniyor.
logo
Ekonomi

TÜİK Başkanlığına Muhammed Cahit Şirin atandı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına, Başkan Yardımcısı Muhammed Cahit Şirin vekaleten atandı.

Cüneyt Kemal Özkök   | 22.05.2020
TÜİK Başkanlığına Muhammed Cahit Şirin atandı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığına, Başkan Yardımcısı Muhammed Cahit Şirin vekaleten atandı.

TÜİK'ten yapılan duyuruya göre, Kurumun Başkan Vekili Yinal Yağan, Sümer Holding'e Genel Müdür olarak atanırken Başkan Yardımcısı Muhammed Cahit Şirin ise TÜİK Başkanlığına getirildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 289'a yükseldi
İngiltere yurt dışından gelenleri karantinaya alacak
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 116 bin 111'e ulaştı
Yeni Malatyaspor'da 1'i futbolcu 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye ile Rusya ortak Kovid-19 aşısı geliştirme konusunda görüşüyor

Benzer haberler

TÜİK Başkanlığına Muhammed Cahit Şirin atandı

TÜİK Başkanlığına Muhammed Cahit Şirin atandı

Trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarınca 306 milyar 926 milyon kilometre yol katedildi

Akraba evliliklerinin azalmasında 'modernleşme' etkisi

İstanbul'un genç nüfusu 76 ili geride bıraktı

İstanbul'un genç nüfusu 76 ili geride bıraktı
Konut satışları azaldı

Konut satışları azaldı
Tereyağ üretiminde rekor

Tereyağ üretiminde rekor