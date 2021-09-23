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"Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi"nin açılışı
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Ekonomi

TÜİK 4 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 4 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 23.09.2021
TÜİK 4 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Ankara

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜİK'in Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı ve Yazılım Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı istihdam edilmek üzere sınavla 4 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Adaylar başvurularını Strateji ve Bütçe Başkanlığı (https://kamuilan.sbb.gov.tr/) ve TÜİK'in internet sitelerinde bulunan sınav ilanını inceleyerek, başvurularını TÜİK'e şahsen veya posta yoluyla yapabilecek.

Alım, yazılım geliştirme uzmanı, proje yöneticisi ve sistem uzmanı pozisyonlarına olacak.

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