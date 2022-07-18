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Ekonomi

TÜBİTAK 70 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 70 personel istihdam edecek.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 18.07.2022
TÜBİTAK 70 personel alacak

Ankara

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere bilimsel programlar uzman yardımcısı, bilimsel programlar uzmanı, uzman yardımcısı, uzman ve avukat alımı yapılacak.

Söz konusu 70 personel Ankara ve Gebze'de görevlendirilecek.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden 8 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

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