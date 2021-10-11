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Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde okul servisinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 öğrenci için cenaze töreni düzenleniyor.
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Ekonomi

Trendyol'a rekabet soruşturması açıldı

Rekabet Kurulu, Trendyol ve aynı ekonomik bütünlük içinde yer alan diğer teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Cüneyt Kemal Özkök   | 11.10.2021
Trendyol'a rekabet soruşturması açıldı

Ankara

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ’nin (Trendyol) çevrim içi pazar yeri pazarındaki uygulamalarıyla 4054 sayılı Kanunu ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri ciddi ve yeterli bulan Kurul, ilgili kanunun ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik Trendyol ve aynı ekonomik bütünlük içinde yer alan diğer teşebbüsler hakkında soruşturma açtı.

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