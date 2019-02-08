Traktörde ihracat zamanı

Türk Traktör Genel Müdür Yardımcısı Rehda Cem Akyüz. Fotoğraf/AA: Yusuf Şahbaz

İZMİR - YUSUF ŞAHBAZ

Traktörde iç pazardaki yavaşlama sonrası ana sanayi firmaları, ihracat için rotalarını dünya pazarlarına çevirdi.

Tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin en büyük buluşmaları arasında gösterilen Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda traktör ve tarım makinaları üreticileri, geliştirdikleri yeni model ve teknolojileri üreticilere tanıtıyor.

Yaklaşık 70 ülkeden 850 katılımcının stant açtığı fuarda en yoğun ilgiyi ise traktör stantları görüyor. Dövizdeki spekülatif dalgalanma sonrası geçen yıl daralan traktör pazarında tüketici ilgisinin yoğun olması üretici firmaları memnun etti.

AA muhabirine traktör pazarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Türk Traktör'ün Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rehda Cem Akyüz, fuara bu yıl beklemedikleri oranda bir ilgi olduğunu, bunun zor zamanlar geçiren sektör için sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.

Fuarda bu yıl değişen ekonomik şartlar çerçevesinde çiftçilerin mekanizasyona erişimini kolaylaştıracak çözüm ve alternatifler sunduklarını aktaran Akyüz, firmanın ihracat hedeflerine de önem verdiğine işaret etti.

Dönem dönem yurt içinde traktör satışında dalgalanmalar olabildiğini ifade eden Akyüz, "Geçen yıl TürkTraktör olarak Türkiye'nin ihraç ettiği 10 traktörden 9'unu firmamız üretti. İhracatımızın yüzde 80'ini ABD ve Avrupa'ya yaptık." dedi.

"İhracatımızı ikiye katlamak istiyoruz"

Erkunt Traktör Yurt İçi Satış Müdürü Yiğit Kosova da fuarda işlevsel traktörler ve teknolojik tarım ekipmanlarının ön plana çıktığını vurguladı.

Türkiye'de 2017'de yaklaşık 74 bin traktör satışı gerçekleştiğini anımsatan Kosova, 2018'de ise satışların yaklaşık 50 binde kaldığını kaydetti.

İç piyasadaki düşüşten sonra yeni bir vizyon belirlediklerini ifade eden Kosova, "Gelişmeler bizi direkt ihracata yöneltti. Biz de fabrika olarak 'ihracatta ne yapabiliriz?' diye planlar yaptık. Başarılı da olduk. 2018'de ihracatımızda yüzde 36'lık bir büyüme var. 2017'de 360 civarı bir ihracatımız varken 2018'de bu sayı 570'e çıktı. İhracatımızı ikiye katlamak istiyoruz. Bu nedenle 2019'da bin 300 traktör ihracatı hedefini koyduk. Ocak ayında 200'e yakın ihracat gerçekleştirdik. Firma olarak 24 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bunu 30 ülkeye çıkartmak istiyoruz." diye konuştu.

Özellikle Afrika pazarlarında faaliyet gösterdiklerini belirten Kosova, bu pazarda büyümek istediklerini de dile getirdi.

"İhracatı yüzde 43 artırdık"

TÜMOSAN Traktör Satış Pazarlama Müdürü Tuncay Abay ise iç piyasanın 2018'de yüzde 30'luk daralma yaşaması üzerine ihracata odaklandıklarını kaydetti.

Abay, "2018'in ikinci yarısında ihracata yöneldik. Geçen yıl ihracatımızı yüzde 43 artırdık. 2019'da da bunu artırmak istiyoruz. İç piyasadaki daralmayı ihracatla kapatmayı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Firma olarak 2018'de ihracatlarının yüzde 43 arttığını belirten Abay, şu anda 16 ülkede çalıştıklarını 2019 sonuna kadar bunu 25'e çıkarmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.



