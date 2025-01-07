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Ekonomi

Trabzon'un fındık ihracatı 2024'te 836,5 milyon dolara ulaştı

Trabzon'dan geçen yıl yapılan fındık ihracatı, önceki yıla göre yüzde 58 artarak 836 milyon 599 bin dolar oldu.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 07.01.2025 - Güncelleme : 07.01.2025
Trabzon'un fındık ihracatı 2024'te 836,5 milyon dolara ulaştı

Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'den 2024'te 324 bin 438 ton fındık ihracatı karşılığında 2 milyar 638 milyon 359 bin dolar döviz girdisi sağlandığını belirtti.

Ülkeden geçen yıl 127 ülkeye fındık ihraç edildiğine dikkati çeken Arslantürk, en çok ihracat yapılan 5 ülkenin Almanya, İtalya, Polonya, Fransa ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu aktardı.

Arslantürk, Trabzon'dan gerçekleştirilen 95 bin 870 ton fındık dış satımından 836 milyon 599 bin dolarlık kazanç sağlandığını vurguladı.

Trabzon'dan yapılan fındık ihracatının 2023'e kıyasla miktarda yüzde 17, değerde de yüzde 58 arttığını belirten Arslantürk, "Fındık ihracatında Trabzon birinci sırada yer aldı. 12 aylık dönemde toplam fındık ihracatının yüzde 32'lik kısmı tek başına Trabzon tarafından gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

Arslantürk, ülkeye döviz kazandıran fındık ihracatçılarını ve üreticileri tebrik etti.

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