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Ekonomi

Trabzonlu balıkçıların tezgahlarını mezgit ve istavrit süslüyor

Trabzon'da hamsi avının azalmasıyla balıkçı tezgahlarını istavrit ve mezgit süslemeye başladı.

Duygu Avunduk   | 12.12.2021
Trabzonlu balıkçıların tezgahlarını mezgit ve istavrit süslüyor

Trabzon

Ortahisar ilçesindeki Trabzon Balık Pazarı'nda istavritin kilogramı 12,5-20, barbunyanın 40-50, mezgitin 20-25, sarganın 40-50, çupranın 60-70, çinekopun 50 ve somonun 65 liradan satılıyor.

Moloz mevkisinde balık satan Ahmet Çoğalmış, AA muhabirine, sezona çok iyi başladıklarını vurgulayarak, hamsinin bol gelmesiyle güzel bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Son dönemlerde hava şartlarından ötürü hamsinin azaldığını ifade eden Çoğalmış, "Yavaş yavaş hamsi kaybolmaya başladı. Şu anda günlük yerli hamsiyi 50 liradan satışa sunuyoruz." dedi.

Çoğalmış, dondurulmuş hamsileri ise 30 liradan satışa sunduklarını belirterek, hamsinin artık daha fazla gelmeyeceğini düşündüklerini dile getirdi.

Yakup Bektaşoğlu ise hamsinin Rusya tarafına gittiğini kaydederek, "Hamsi tek tük geliyor ama bundan sonra istavrit ve mezgit daha bol gelir. Hamsi de ara ara gelir. Şu anda hamsinin kilogramı 30 ila 50 lira arasında değişiyor." dedi.


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