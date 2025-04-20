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Ekonomi

Trabzon'da mezgit ve istavrit kilogramı 250 liradan satılıyor

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında mezgit ve istavrit, kilogramı 250 liradan alıcı buluyor.

Enes Sansar  | 20.04.2025 - Güncelleme : 20.04.2025
Trabzon'da mezgit ve istavrit kilogramı 250 liradan satılıyor

Trabzon

Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında levrek, barbun ve çipura kilogramı 350, istavrit ve mezgit 250, alabalık ile somon ise 150 liradan satışa sunuluyor.

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Balıkçı Adem Öztürk, AA muhabirine, av sezonunun bitmesiyle olta balıkçılığının devam ettiğini, küçük kayıklarla getirilen balıkların satışa sunulduğunu söyledi.


Tezgahlarda en çok levrek, çipura, alabalık ve somonun yer aldığını aktaran Öztürk, "Av yasakları başladığı için bunlara ağırlık var şu anda. Küçük kayıklar istavrit, mezgit gibi türleri de getiriyor, fiyatlar uygun. Alabalık ile somonu kilogramı 150 liradan satıyoruz. Bir kilo somon ya da alabalık bir aileyi doyurabilir. Vatandaşlarımızı bekliyoruz." diye konuştu.


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