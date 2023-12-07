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Ekonomi

Trabzon'da hamsinin kilogramı 25 liraya kadar düştü

Trabzon'da son dönemde bol avlanan hamsinin kilogramı, tezgahlarda 25 ila 35 liradan satılıyor.

Duygu Avunduk  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
Trabzon'da hamsinin kilogramı 25 liraya kadar düştü

Trabzon

Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında mezgit ve istavritin kilogramı 50 ve 75, somonun 150, tirsinin 100, çupra ve levreğin ise 200 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçılar ve Manavcılar Derneği Başkanı Cemal Kaya Şamlıoğlu, AA muhabirine, Karadeniz'de bollaşan hamsinin bugünlerde 25 ila 35 liradan satışa sunularak piyasada rekabet oluşturduğunu söyledi.

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu ise son günlerde hamsinin Giresun ile Vakfıkebir ve Araklı ilçelerinde bol avlandığını ifade etti.

Bollaşan hamsinin kilogramının 25 liraya kadar düştüğünü dile getiren Örseloğlu, "Hamsi soğuk iklimi seven bir balık. Denizin biraz soğumasıyla hemen kendisini göstermeye başladı. Bol ve diri olmasıyla daha lezzetlendi. İnşallah havaların daha da soğumasıyla daha güzel hamsinin tezgahlara gelmesini bekliyoruz." dedi.

Örseloğlu, hamsinin yanı sıra tezgahlarda barbunya, çupra, levrek, sargan, çinekop ve lüfer gibi balık çeşitlerinin de olmasıyla güzel bir sezon geçirdiklerini aktardı.

Balıkçı Cem Yazıcı da satışlardan memnun olduklarını kaydederek, "Bu yıl palamut olmayınca hamsi bol çıktı. Vatandaşların da talebi oldukça fazla. Geçen yıl hamsi yoktu, o nedenle fiyatlar bu kadar düşmemişti. Bu yıl hamsi fazla olunca fiyatlar 3 ya da 4 kilogramı 100 liradan satışa sunuluyor." diye konuştu.


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