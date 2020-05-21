Trabzon'a çay hasadına gitmek için 7 bin 769 üretici başvurdu
Trabzon dışındaki 7 bin 769 çay üreticisi, hasat amacıyla kente gelmek için başvuru yaptı.
Trabzon
Trabzon Valiliğinden alınan bilgiye göre, kent genelinde 19 bin 216 çay üreticisi bulunuyor.
Söz konusu üreticilerden Trabzon dışındaki 7 bin 769 kişi, hasat amacıyla kente gelmek için seyahat izin belgesine başvurdu.
Kente gelmek isteyen üreticilerden 1226'sının başvurusu onaylandı.
Üreticilerin başvurularının onaylanması çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.