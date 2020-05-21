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Ekonomi

Trabzon'a çay hasadına gitmek için 7 bin 769 üretici başvurdu

Trabzon dışındaki 7 bin 769 çay üreticisi, hasat amacıyla kente gelmek için başvuru yaptı.

Meltem Yılmaz Karakurum   | 21.05.2020
Trabzon'a çay hasadına gitmek için 7 bin 769 üretici başvurdu

Trabzon

Trabzon Valiliğinden alınan bilgiye göre, kent genelinde 19 bin 216 çay üreticisi bulunuyor.

Söz konusu üreticilerden Trabzon dışındaki 7 bin 769 kişi, hasat amacıyla kente gelmek için seyahat izin belgesine başvurdu.

Kente gelmek isteyen üreticilerden 1226'sının başvurusu onaylandı.

Üreticilerin başvurularının onaylanması çalışmaları sürüyor.

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