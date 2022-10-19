Dolar
18.58
Euro
18.15
Altın
1,629.01
ETH/USDT
1,294.90
BTC/USDT
19,204.00
BIST 100
3,880.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TPAO'dan hisse satışı iddialarına ilişkin açıklama

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) halka açık bir şirket olmadığı ve bu nedenle şirkete ait herhangi bir hisse satışı yapılmadığı bildirildi.

Zeynep Beyza Kılıç   | 19.10.2022
TPAO'dan hisse satışı iddialarına ilişkin açıklama

Ankara

TPAO'dan yapılan açıklamada, bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarının "yatırım fırsatı" adı altında şirket hisselerinin satışa çıkarıldığı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu yasa dışı girişimlerde Genel Müdür Melih Han Bilgin'in fotoğraflarının yanı sıra ortaklığımızın logosu ve görselleri izinsiz şekilde kullanılmıştır. Kurumumuz yüzde 100 kamu sermayeli bir kamu iktisadi teşebbüsüdür. Halka açık bir şirket olmadığından, herhangi bir hisse satışı söz konusu değildir. Bahse konu hesaplar ve internet sitelerine karşı gerekli yasal işlemler ortaklığımız tarafından başlatılmış olup vatandaşlarımızın bu tür gerçek dışı duyurulara ve dolandırıcılık girişimlerine itibar etmeleri önemle rica olunur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mehmetçik "Dünya Kupası" için Katar’a gitti
Balıkesir'deki trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, maden ocağındaki patlamada yaralananları ziyaret etti
Amasra'da patlama yaşanan maden sahasında inceleme
Eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresi 2024 sonuna kadar uzatıldı

Benzer haberler

TPAO'dan hisse satışı iddialarına ilişkin açıklama

TPAO'dan hisse satışı iddialarına ilişkin açıklama

Sakarya Gaz Sahası'nın tabanına çelik ekipman yerleştirme işlemleri sürüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet