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Ekonomi

TPAO, ilk Yeşil Enerji Sertifikasını aldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ilk Yeşil Enerji Sertifikasını (YEK-G) aldığını bildirdi.

Başak Erkalan  | 07.09.2024 - Güncelleme : 07.09.2024
TPAO, ilk Yeşil Enerji Sertifikasını aldı

Ankara

TPAO'nun X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2024 yılı ilk 6 aylık elektrik tüketimimizin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ederek ilk YEK-G sertifikamızı aldık." ifadesi yer aldı.

Paylaşımda, "Sürdürülebilir bir çevre için enerji dönüşümü ve karbon ayak izimizin azaltılmasına yönelik çabalarımıza devam ediyoruz." denildi.

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