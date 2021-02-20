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Ekonomi

Tortum Hidroelektrik Santrali özelleştirilecek

Tortum Hidroelektrik Santrali "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek.

Mustafa Çalkaya   | 20.02.2021
Tortum Hidroelektrik Santrali özelleştirilecek

Ankara

Tortum Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazlar "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Tortum Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazlar "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek.

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak. İhalede geçici teminat tutarı 5 milyon lira olacak.

İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile ortak girişim grupları (OGG) katılabilecek. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu OGG'de üye olarak yer alabilecek.

İhaleye 27 Nisan'a kadar teklif verilebilecek.

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