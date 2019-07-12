Euro
6.43
Dolar
5.71
BIST 100
99,040.18
Altın
1,409.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konuşuyor
logo
Ekonomi

Toplanan inek sütü miktarı mayısta azaldı

Ülke genelinde toplanan inek sütü miktarı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 gerileyerek 910 bin 757 ton oldu.

Mustafa Çalkaya   | 12.07.2019
Toplanan inek sütü miktarı mayısta azaldı

Ankara

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azalarak 910 bin 757 tona düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı mayısta yıllık bazda yüzde 0,6 azalarak 910 bin 757 ton oldu. Söz konusu dönemde, ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 0,6 azalarak 142 bin 166 ton oldu, inek peyniri üretimi de yüzde 7,1 azalarak 62 bin 295 tona geriledi. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi de yüzde 5,9'luk azalışla 5 bin 239 tona düştü.

Yoğurt üretimi 105 bin 331 ton ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 arttı. Ayran üretimi ise 54 bin 413 ton ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azalış gösterdi.

Mayısta ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,4, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,6 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı ise söz konusu dönemde yüzde 0,6 azaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Borsalar ilk yarıda küresel risklere aldırmadı
Trump ve diğerleri: 2020 ABD başkanlık seçimleri
AB'de koltuk siyaseti: Dağılma mı, yeni başlangıç mı?
AB'de yeni yönetici kadrosu ve değişen dengeler
İngiltere'de korkulan senaryo, anlaşmasız ayrılık

Benzer haberler

Toplanan inek sütü miktarı mayısta azaldı

Toplanan inek sütü miktarı mayısta azaldı

Sanayi üretimi mayısta yüzde 1,3 arttı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

Türkiye'nin nüfusu 20 yıl sonra 100 milyon

Türkiye'nin nüfusu 20 yıl sonra 100 milyon
Haziranda en fazla reel getiri DİBS'ten

Haziranda en fazla reel getiri DİBS'ten
Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 248 bin 847 canlı bebek doğdu

Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 248 bin 847 canlı bebek doğdu