Dolar
29.06
Euro
31.34
Altın
1,978.86
ETH/USDT
2,176.40
BTC/USDT
41,136.00
BIST 100
7,684.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara’da Anadolu Ajansının "Medyada Yapay Zekayı Yönetmek" programında konuşuyor
logo
Ekonomi

Toplam ciro endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 65,3 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,3 artış gösterdi.

Seda Tolmaç  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
Toplam ciro endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 65,3 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 65,3 yükseldi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında ekimde yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 54,6, inşaat ciro endeksi yüzde 98,6, ticaret ciro endeksi yüzde 69,4, hizmet ciro endeksi yüzde 63,5 artış kaydetti.

Aylık değişimler

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ekimde aylık bazda yüzde 4,1 arttı. Ekimde sanayi sektörü ciro endeksinde yüzde 2,9, inşaat ciro endeksinde yüzde 4,6, ticaret ciro endeksinde yüzde 4,7 ve hizmet ciro endeksinde yüzde 4,3 artış görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir ve Aydın'da Kafes-18 Operasyonu kapsamında 28 şüpheli gözaltında
Dışişleri Bakanlığı: Gazze'den 8 Ekim'den bu yana 1047 kişi tahliye edildi
3 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı
Meriç'in "sigortası" Kanal Edirne, taşkınlara karşı güçlendiriliyor
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Perakende satış hacmi ekimde yıllık bazda yüzde 13,7 arttı

Perakende satış hacmi ekimde yıllık bazda yüzde 13,7 arttı

Toplam ciro endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 65,3 arttı

TÜİK ekim ayı dış ticaret endekslerini açıkladı

İnşaat maliyet endeksi ekimde aylık yüzde 2,2, yıllık yüzde 65,93 arttı

İnşaat maliyet endeksi ekimde aylık yüzde 2,2, yıllık yüzde 65,93 arttı
Sanayi üretimi yıllık yüzde 1,1 arttı

Sanayi üretimi yıllık yüzde 1,1 arttı
Cari işlemler hesabı ekimde 186 milyon dolar fazla verdi

Cari işlemler hesabı ekimde 186 milyon dolar fazla verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet