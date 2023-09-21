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Ekonomi

TOKİ'nin indirim kampanyası başladı

Toplu Konut İdaresinden (TOKİ) konut ve iş yeri alanlar için düzenlenen indirim kampanyası bugün itibarıyla başladı.

Sarp Özer  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TOKİ'nin indirim kampanyası başladı.

Borcunu peşin ödeyeceklere yüzde 25 indirim yapılacak kampanyadan TOKİ’den ev ve iş yeri almış ve geri ödemesi 2022 Haziran ayının sonuna kadar başlamış olanlar yararlanacak. Alıcılar, borç bakiyelerini peşin kapatmaları durumunda kampanyadan faydalanabilecek.

Borcun tamamını kapatamayacaklar, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yapacakları ödemede kampanyadan kısmi olarak yararlanabilecek. Alıcılar, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini, 21 Eylül-19 Ekim tarihlerinde satış işlemlerini yaptıkları bankadan öğrenebilecek.

İndirimden faydalanacak alıcıların, başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borcun kapatılacağı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması, ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kampanya 19 Ekim’de sona erecek. Söz konusu tarihten sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde indirimden yararlanılmayacak. Ayrıca kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları indirimden faydalanamayacak.

Kampanyaya dahil olan konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

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