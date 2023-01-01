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Ekonomi

Tokat mermeri 5 ülkede yapıları süslüyor

Tokat'ta çıkarılan mermer, 5 ülkeye ihraç ediliyor.

Ekber Türkoğlu   | 01.01.2023
Tokat mermeri 5 ülkede yapıları süslüyor Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA

Tokat

Turhal Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Osman Atılgan, AA muhabirine, Tokat'ın Turhal ve Zile ilçelerinde mermer rezervleri bulunduğunu söyledi.

Tokat'ta özellikle bej renkte ve traverten ağırlıklı bloklar çıkarıldığını belirten Atılgan, mermerin yaklaşık yüzde 20'sinin ihraç edildiğini dile getirdi.

Genellikle sipariş üzerine üretim yaptıklarını söyleyen Atılgan, "İsrail, Irak, Gürcistan, Fransa ve KKTC'ye ihracat yapıyoruz. Ambalajlayıp, ürünleri kusursuz şekilde göndermeye gayret gösteriyoruz." dedi.

Atılgan, kentte mermeri blok olarak da ihraç eden firmaların bulunduğunu belirtti.

"Bölgemizin bej mermeri, doku, renk olarak Türkiye ve dünyada ilgi görüyor." diyen Atılgan, mermerin özellikleri ve kalitesi bakımından hem ülkede hem de dünyada iddialı olduklarını ifade etti.

Atılgan, mermerin renginden dolayı mobilya ve dekorasyona uygun olduğunu, bu nedenle de tercih edildiğini söyledi.

Yılda 15 bin metrekare civarında mermer ihracatı yaptıklarını dile getiren Atılgan, "Mermerin metrekaresini ortalama 20-30 dolara satıyoruz. Ürünün ebadına ve kalınlığına göre bazen 35 dolara da sattığımız oluyor." diye konuştu.

Atılgan, 2022'de mermer ihracatından yaklaşık 400 bin dolar gelir sağlandığını kaydetti.

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