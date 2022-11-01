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Ekonomi

Togg'un CFO'su İrem Sadıkoğlu oldu

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg bünyesinde finans ekiplerine liderlik yapan İrem Sadıkoğlu, Finanstan Sorumlu Üst Düzey Yönetici (CFO) olarak atandı.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 01.11.2022
Togg'un CFO'su İrem Sadıkoğlu oldu

İstanbul

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, Togg, uluslararası tecrübeye sahip üst düzey yönetici atamalarıyla organizasyon yapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Togg bünyesinde iki yıldır finans ekiplerine liderlik yapan İrem Sadıkoğlu, 1 Kasım itibarıyla CFO olarak sorumluluk üstlenecek.

16 yıldan fazla süredir Türkiye ve Amerika’daki çok uluslu işletmelerde otomobil, perakende, üretim ve hizmet sektörlerinde finans alanı ile şirket alımları, birleşmeleri, halka arz gibi operasyonlarda global deneyime sahip olan Sadıkoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği mezunu.

Inholland Üniversitesi’nde Pazarlama, Kaliforniya Üniversitesi’nde (UCLA) İşletme Yönetimi alanlarında da eğitim gören Sadıkoğlu, iş hayatına Türkiye PwC’de başladı ve Amerika’da devam etti. 2013 yılında, Global Türkiye’nin yolunu açan ilk 500 Global Türk’ten biri olarak seçilen Sadıkoğlu, Türkiye’ye döndükten sonra Finansal Risk Müdürlüğü’nden Genel Müdürlüğe pek çok farklı görevde bulundu. Ekim 2020’den bu yana Togg finans ekiplerine liderlik yapan İrem Sadıkoğlu, 1 Kasım itibarıyla CFO olarak görevini sürdürecek.

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