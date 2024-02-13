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Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması olayına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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Ekonomi

TOFAŞ'tan 15 milyar 83 milyon 439 bin lira net kar

Türk Otomobil Fabrikası AŞ (TOFAŞ), geçen yıl 15 milyar 83 milyon 439 bin lira konsolide net kar elde etti.

Yunus Türk  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
TOFAŞ'tan 15 milyar 83 milyon 439 bin lira net kar

İstanbul

TOFAŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin 2022 yılında 9 milyar 374 milyon 39 bin lira olan konsolide net karı 2023 yılında 15 milyar 83 milyon 439 bin liraya yükseldi.

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