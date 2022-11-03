TOBFED Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi gerçekleştirildi
Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu'nun (TOBFED) düzenlediği Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi, otomotiv sektörü başta olmak üzere iş, sanat, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda katılımcıyla gerçekleştirildi.
İstanbul
Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi etkinliğinde TOBFED'in 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı da yapıldı.
TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, otomotiv sektörünün her geçen gün büyüdüğünü belirterek, "Nitelikli personel artık dünyada devasa bir sorun haline geldi. Otomotiv satış sonrası sektörümüzün nitelikli personellere ihtiyacı var. Bu anlamda yaptığımız çalışmalar devam ediyor.
Bununla beraber, TOBFED Akademi projemiz var. Akademi projemizde de yine otomotiv satış sonrasını her geçen gün geliştirecek çalışmalarla beraber eğitimlerimizi sürdürüyor olacağız." diye konuştu.
TOBFED Kariyer sitesinin de otomotiv sektörüne hitap edeceğini aktaran Bakırtaş, şunları kaydetti:
"TOBFED Kariyer'in otomotiv sektöründe ihtiyaçları karşılayacağına inanıyoruz. Mavi Yaka Kadın Projesi'ni başlatmıştık. Bu, otomotiv sektöründe çok önemsediğimiz bir konu. Her branşta çalışmalarımız olmuştu. Özellikle son dönemde 1000 kadın vale projesini hayata geçirdik. Kadınlarımızın otomotiv sektöründe var olması çok kıymetli. Bu bağlamda birçok branşta kadın çalışanlarımızın artması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. TOBFED otopark sorunlarını ele aldı. Otopark sorunu deyip geçmeyelim. Her gün 2 milyon araç park ediliyor ve otopark inanılmaz bir sorun.
İstanbul'da park arayışı, trafiğin sıkışmasının yüzde 35-40'ının nedeni. Bu bağlamda yaptığımız çalışmalarla hem optimizasyon yaparak hem de birçok otoparkı da sisteme katarak tüketicinin park etmesine yardımcı olacağız. Trafikte boşu boşuna o kadar süre geçirilmeyecek. Bu çok önemsediğimiz bir konu. Verilerle ilgili de önemli çalışmalarımız var. Veri toplayıp işlemek çok anlamlı. Bu bağlamda TOBFED'in üyelerinin, işletmelerinin dijital dönüşüme ayak uydurmasını önemsiyoruz."
Bakırtaş, elektrikli araçlarla ilgili sürecin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Ülkemizde bu anlamda çok avantajlı durumdayız çünkü Togg geliyor. Togg geldikten sonraki süreç çok önemli. Bu araçların tüm teknolojileri farklı. Elektrikli araçlara hazırlanmalıyız. 2035 yılında artık içten yanmalı araçları görmeyeceğiz. Togg'un da bize verdiği avantajla otomotiv sektörünü, satış sonrasını hazırlıyor olmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.
Açılış konuşmasının ardından, etkinliğin "Vizyon Konuşması"nı Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz yaptı. "Vizyon Konuşması"nın ardından Etki Yatırımı Danışma Kurulu Genel Sekreteri Dr. Onur İlhan "TOBFED Sürdürülebilir İstihdam ve Büyüme Eylem Planı" sunumunu gerçekleştirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne "Sürdürülebilir Gelecek İçin En İyi Teknoloji Ödülü"
Etkinlik kapsamında, sürdürülebilir geleceğe değer veren ve yarınlara daha temiz bir dünya bırakmak için özen gösteren isimlerin ödüllendirildiği "Gelecek Elimizde Ödül Töreni" de gerçekleştirildi.
Törende, "Sürdürülebilir Gelecek İçin En İyi Teknoloji Ödülü", çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek için HAYDİ isimli mobil ihbar uygulamasını hayata geçiren Emniyet Genel Müdürlüğü'ne verildi. Ödül, TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanı Vedat Mercan'a takdim edildi. Mercan, yaptığı konuşmada, yapmış oldukları işlerin takdir ediliyor olmasının gurur vesilesi olduğunu söyledi.
"Gelecek Elimizde Ödül Töreni"nde, Brisa, Garanti BBVA, ecording, Toros Tarım, Volvo Cars, Çöpüne Sahip Çık Vakfı, Emlak Katılım Bankası, Funder One ve Fox Haber muhabiri Damla Yıldız Söken de yaptıkları çalışmalarla ödüle layık görüldü.
Ödül töreninin ardından, "Sermayeye Erişim ve Sosyal Etki" başlıklı panel gerçekleştirildi. Etki Yatırımı Danışma Kurulu Başkanı Onur İlhan'ın yönettiği panelde, PwC Türkiye Başekonomisti Başar Yıldırım, Founder One Etki Lideri Cem Leon Menase ve Aktif Bank Müşteri Deneyimi ve İletişim Grup Başkanı Gamze Gürkan Numanoğlu katılımcı olarak yer aldı.
TOBFED Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi, "Genel Kurul Seçimleri" ile sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.