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Ekonomi

TOBB’un ABD’de kurduğu ticaret merkezi yarın açılacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), Ticaret Bakanlığının desteği, oda ve borsaların katkılarıyla ABD’de kurduğu Türkiye Ticaret Merkezi’nin açılışı yarın yapılacak.

Merve Özlem Çakır   | 07.01.2021
TOBB’un ABD’de kurduğu ticaret merkezi yarın açılacak

Ankara

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, webinar yoluyla gerçekleştirilecek törene Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı bekleniyor. 

Şikago’da kurulan Türkiye Ticaret Merkezi, Türk iş insanlarına ABD’de her aşamada "tek durak ofis" prensibiyle yardımcı olacak.

Türk şirketleri için ofis, depo, showroom, lojistik gibi fiziki hizmetlerin yanı sıra pazara giriş, şirket kuruluşu, satış ve pazarlama desteği, tedarik zinciri yönetimi ve satış sonrası hizmetler verilecek.

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