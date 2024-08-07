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Ekonomi

TOBB temmuzda 1368 yerli malı belgesini onayladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin temmuzda onayladığı yerli malı belge sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,8 artarak 1368'e yükseldi.

Arife Yıldız Ünal  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
TOBB temmuzda 1368 yerli malı belgesini onayladı

Ankara

AA muhabirinin, TOBB tarafından yayımlanan Yerli Malı Belgesi Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, TOBB'un temmuzda onayladığı yerli malı belgesi sayısı 1368'i buldu. Belge sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,8 artış gerçekleşti. Temmuz 2023'te 1105 belgeye onay verilmişti.

Temmuzda uygun bulunan belgelerden 1354'ü sistemde aktif halde bulunuyor. Aktif durumdaki belgelerin 1045'i yüksek ve orta-yüksek teknoloji, 309'u ise orta-düşük ve düşük teknoloji seviyesinde yer alıyor.

Temmuzda onaylanan yerli malı belgelerinin 226'sı İstanbul'da, 190'ı Ankara'da, 96'sı Konya'da, 96'sı Tekirdağ'da, 79'u İzmir'de, 73'ü Kocaeli'de, 47'si Çorum'da, 47'si Samsun'da, 43'ü Bursa'da, 42'si Adana'da düzenlendi.

TOBB Yerli Malı Belgesi Veri Tabanı'nda halihazırda 14 bin 777 aktif yerli malı belgesi bulunuyor.

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