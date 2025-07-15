Dolar
40.22
Euro
46.87
Altın
3,335.10
ETH/USDT
3,030.20
BTC/USDT
118,026.00
BIST 100
10,225.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TOBB Nefes Kredisi'ne firmalardan yoğun ilgi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Nefes Kredisi'ne bugün itibarıyla 11 bin 900 firmada 16,2 milyar lira tutarında kredi hacmine ulaşıldığını bildirdi.

Hülya Ömür Uylaş  | 15.07.2025 - Güncelleme : 15.07.2025
TOBB Nefes Kredisi'ne firmalardan yoğun ilgi

Ankara

TOBB'dan Nefes Kredisi'ne ilişkin açıklama yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

KOBİ'lerin yaşadığı krediye erişim sıkıntısını hafifletmek üzere, geçen hafta TOBB Nefes Kredisi'nin başlatıldığı anımsatılan açıklamada, "TOBB Nefes Kredisi’nde bugün itibarıyla 11 bin 900 firmada 16,2 milyar lira tutarında kredi hacmine ulaşıldı. Bu kredi paketinde kamu idaremiz 25 milyar lira için onay vermiş olup, bu miktara ulaşana kadar taleplerin alınmasına ve kredinin kullandırılmasına devam edilecek." ifadeleri yer aldı.

TOBB'un kredi verilecek firma seçiminde yetkisi yok

Nefes Kredisi kapsamında hangi firmalara kredi kullandırılacağı ve bu kredilerin onayının ilgili bankalarca gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, TOBB'un, oda ve borsaların kredi verilecek firmaların seçiminde, kredilerin onaylanmasında veya kullandırılmasında yetkisinin bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gelen yüksek talep sonrasında yetersiz kalan bu limitin artırılmasına yönelik talebimiz de ilgili makamlara iletildi. Talebimizin olumlu sonuçlanması durumunda bu ilave kredi limiti de KOBİ'lerimizin kullanımına sunulacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'nın çevre ilçeleri, Çankırı ve Artvin için kuvvetli sağanak uyarısı
MEB "Zaferin Adı Türkiye" dergisini yayımladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz'da Meclis'te bombalanan alanlara karanfil bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet, 15 Temmuz gecesi şanlı bir destan yazmıştır
Antalya'da otluk alanda çıktıktan sonra evlere sıçrayan yangın söndürüldü

Benzer haberler

TOBB Nefes Kredisi'ne firmalardan yoğun ilgi

TOBB Nefes Kredisi'ne firmalardan yoğun ilgi

TOBB'un "Nefes Kredisi" için başvurular başladı

TOBB'un haziranda onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yıllık yüzde 35 arttı

TOBB'un "Nefes Kredisi" KOBİ'ler için yeniden başlıyor

TOBB'un "Nefes Kredisi" KOBİ'ler için yeniden başlıyor
TOBB Malatya'da yaklaşık 700 öğrencinin eğitim göreceği lise inşa ediyor

TOBB Malatya'da yaklaşık 700 öğrencinin eğitim göreceği lise inşa ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet