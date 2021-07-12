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Ekonomi

TMSF'de devir teslim gerçekleştirildi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığına atanan Fatin Rüştü Karakaş, görevi eski başkan Muhiddin Gülal'dan devraldı.

Uğur Aslanhan   | 12.07.2021
TMSF'de devir teslim gerçekleştirildi

İstanbul

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda "TMSF Başkanlığına atanan Fatin Rüştü Karakaş, görevi Muhiddin Gülal'dan devraldı." ifadesine yer verildi ve devir teslime ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Fatih Rüştü Karakaş'ın atanmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 8 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

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